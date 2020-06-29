İzmir Otobüs Teminali'nde yanan otobüste önceki gün de yangın çıkmış - Son Dakika

İzmir Otobüs Teminali'nde yanan otobüste önceki gün de yangın çıkmış

İZMİR Otobüs Terminali'nde, serviste park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İZMİR Otobüs Terminali'nde, serviste park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Aynı araçtan bir gün önce de duman çıktığı, ancak alevlerin yangın tüpüyle yapılan müdahaleyle söndürüldüğü öğrenildi.

İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri'ndeki (İZOTAŞ) sanayi sitesinde park halinde bulunan, 06 BMJ 933 plakalı yolcu otobüsünde, gece saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Otobüsten dumanlar yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin yaptığı çalışmada, yangının araçtaki elektrik aksamından kaynaklandığı, otobüsün arka tarafta başlayan alevleri kısa sürede büyüyüp, tüm aracı sardığı belirlendi.

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AYNI OTOBÜSTE ÖNCEKİ GÜN DE YANGIN ÇIKMIŞ

Öte yandan, aynı otobüsün elektrik aksamındaki arıza nedeniyle, bir gün önce servise götürüldüğü ve bu esnada araçtan dumanlar çıktığı, ancak çevredekilerin yangın tüpüyle müdahale etmesi sonrasında yangının büyümeden söndürüldüğü öğrenildi. Arızanın giderilmesi için servise götürülen otobüsün, bir gün sonra İstanbul'a sefere çıkması için planlama yapıldığı öğrenildi. Olayın, sefer sırasında değil de serviste beklerken meydana gelmesi, olası bir faciadan dönülmesini sağladı.

'ARAÇLAR ALEV ALIRSA 10-15 DAKİKA İÇİNDE KÜL OLUR'

Otogardaki sanayi sitesinde, otobüs tamir servisi bulunan Dursun Demir, "Gece 11 buçuk 12 civarı, park halinde dururken oldu. Ertesi gün sefere gidecekti normalde. Aracın daha önce de elektrikten biraz arızası varmış. Dün de durduğu yerde bir anda kendi kendine, elektrik aksamındaki bir arıza sebebiyle yanmaya başladı. Araçlar alev aldıktan sonra zaten 10-15 dakika içinde kül oluyor. İtfaiye gelene kadar da zaten büyük bir kısmı yanmış. Otobüs camiasına da geçmiş olsun, Allah kimseye böyle bir şey vermesin" dedi.


İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:47 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Otobüs Teminali'nde yanan otobüste önceki gün de yangın çıkmış - Son Dakika
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