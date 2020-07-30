İzmir Otobüs Terminali'nde bayram hareketliliği - Son Dakika

İzmir Otobüs Terminali'nde bayram hareketliliği

İZMİR Otobüs Terminali'nde, Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı tatilini sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyenler, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulduğu görüldü. Bir seyahat acentesinin müdürü Uğur Tosunoğlu, Bugün için otogarda bayram yoğunluğu oluştu. Bayramın ilk günü bu yoğunluğun devam etmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bayramdan sonra hareketlilik olur mu bilemiyoruz. Vatandaşlar şu anda sahil ağırlıklı seyahatleri tercih ediyor. Bunun dışında büyükşehirlere her zaman talep var diye konuştu.

Otobüsle seyahat eden ve Almanya'dan İzmir'e gelen Hacer İnci, Bayramı Bodrum'da geçirmek için bugün otogara geldim. Bir kere gitmiştim ve Bodrum'u çok beğendim. Burası çok kalabalık ve bu yüzden bilet bulmakta zorlandık dedi.