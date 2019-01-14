İzmir Otogarı'nda 34 Saat Sonra Elektrik Kesintisi Sona Erdi
12 dakika önce
İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş.'de (İZOTAŞ), yoğun yağış nedeniyle kesilen elektrik su tahliye çalışmalarının ardından 34 saat sonra verildi.
İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali A.Ş.'de (İZOTAŞ), yoğun yağış nedeniyle kesilen elektrik su tahliye çalışmalarının ardından 34 saat sonra verildi.
Perşembe gününden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak, İzmir
Otogarı'nı da olumsuz etkiledi. 12 Ocak Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında otogarın elektriğini sağlayan trafoların bulunduğu bölümü su bastı. İZOTAŞ yetkilileri, su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik akımının kesilmesine karar verdi. Belediye ve itfaiye ekiplerinin 34 saatlik çalışmaları sonucunda trafoların bulunduğu bölümdeki suyun büyük bir kısmı boşaltıldı. Türkiye Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi'nden (TEDAŞ) gelen yetkililerin yaptıkları incelemenin ardından, otogara sabah saat 06.00 sıralarında yeniden elektrik verildi. Hayatın normale dönmesiyle, otobüs firmaları da elektronik ortamdan hizmet vermeye başladı. Elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olan firmalar, gaz lambası ve mumlarını tezgahlarından kaldırdı.
Öte yandan, trafoların bulunduğu kısımda hala su bulunması nedeniyle itfaiye ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:16 Kaynak: DHA
Tesettüre Giren Gamze Özçelik, Su Kuyusu Açtırmak İçin Afrika'ya Gitti
İzmir'de Ördek Avlamak İsteyen 4 Avcının Gölette Kayığı Battı: 2 Kardeşin Cansız Bedeni Bulundu
2 Kardeşin Ölümüne Neden Olan Ördek Avı Faciasının Görgü Tanığı Dehşet Anlarını Anlattı
ABD ile Yaşanan Ticaret Savaşına Rağmen Çin'in İhracatı Son 7 Yılın En Güçlü Artışını Yaşadı