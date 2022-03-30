İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı

30.03.2022 14:44
İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı

İzmir'de polis ekipleri tarafından İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde hakkında aranma kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde hakkında aranma kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uygulama gerçekleştirdi. Gelen yolcu, giden yolcu, peronlar ve araçlarda yapılan denetimlerde 18 araç ve 485 kişi kontrol edildi. Denetimlerde aranma kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı. - İZMİR

İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı
İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı
İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı
İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Otogarı'nda asayiş denetimi: 3 aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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