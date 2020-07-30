İzmir Otogarı'nda bayram hareketliliği - Son Dakika

İZMİR Otobüs Terminali'nde, bayram nedeniyle yoğunluk oluştu.
Bayram tatilini sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyenler, İzmir Şehirler arası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, otogara gelen vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü.Bir seyahat acentesinin müdürü Uğur Tosunoğlu, "Bugün için otogarda bayram yoğunluğu oluştu. Bayramın ilk günü bu yoğunluğun devam etmeyeceğini tahmin ediyoruz. Bayramdan sonra hareketlilik olur mu bilemiyoruz. Sektör mesafeli koltuk uygulaması dolayısıyla sıkıntıda. Vatandaşlar şu anda sahil ağırlıklı seyahatleri tercih ediyor. Bunun dışında büyükşehirlere her zaman talep var" diye konuştu. Almanya'dan İzmir'e gelen Hacer İnci, "Bayramı Bodrum'da geçirmek için bugün otogara geldim. Bir kere gitmiştim ve Bodrum'u çok beğendim. Burası çok kalabalık ve bu yüzden bilet bulmakta zorlandık" dedi.