İzmir Otogarı'nda otobüsler yarı dolu yola çıktı - Son Dakika
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İzmir Otogarı'nda otobüsler yarı dolu yola çıktı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında otobüslerin, yüzde 50 kapasite ile yolcu kabul edilebileceği kararı alındı.

İzmir Otogarı'nda otobüsler yarı dolu yola çıktı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında otobüslerin, yüzde 50 kapasite ile yolcu kabul edilebileceği kararı alındı. Karar sonrası bazı firmalar sefer sayılarını düşürürken, yolcular da bilet bulamamaktan şikayet etti.


İçişleri Bakanlığı, korona virüsüne (Covid-19) yönelik tedbirlerle ilgili ek genelge yayımladı. Genelgeye göre tüm şehir içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları şehirler arası yolcu otobüsleri dahil, yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edebilecek. Ayrıca araç içindeki yolcuların oturma şeklinin de yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacağı bildirildi. Alınan bu karar üzerine bazı otobüs firmaları zarar edeceklerini bildirerek sefer sayılarını azaltma yöntemine başvurdu. Firmaların bu kararı daha önceden bilet alan veya bilet almaya gelen yolcuları sıkıntıya düşürdü.


"Evime gitmek istiyorum gidemedim"


Şehir dışından İzmir'e geldiğini ancak memleketine geri dönemediği için mağdur olduğunu belirten Ender Karakuş isimli vatandaş, "Ben mağdurum, evime gidemiyorum. Daha önce bilet almıştım, şimdi gidemiyorum. Benim burada evim barkım yok" dedi.


"Vatandaş arıyor, yer olmadığını söylüyoruz"


Bir seyahat firmasının veznesinde çalışan Hasan Nalbantoğlu ise uçak firmalarına uygulanan vergi indiriminin otobüs firmalarına da uygulanması gerektiğini söyledi. Genelge doğrultusunda alınan kararın sağlık açısından doğru olduğunu belirten Nalbantoğlu, kararın ekonomik anlamda kendilerini sekteye uğratmasından dert yandı. Nalbantoğulları, "Mazotun ÖTV'sini düşürseler, hem vatandaşlarımız mağdur olmayacak, hem de otobüslerimiz gidip gelecek. Firma sahipleri şu anda zararda olduklarını söylüyorlar. Araçlar buradan Ağrı'ya gidiyor, Van'a gidiyor. Bu karar dün akşam çıktı, çoğu kişinin de haberi yok. Trafik polisi bizi bilgilendirdi bugün ama vatandaşa bilet kesmişiz. Vatandaşa biletlerini iptal ettiğimizi, otobüslere 23 kişiden fazla yolcu alamadığımızı söylemek zorunda kalıyoruz. Bunları söylediğimiz zaman vatandaş bize isyan ediyor. Birçok yolcumuzu mağdur ettik. Firma sahipleri de zararda. Biz de zarardayız, kiramızı ödeyemiyoruz. En azından mazot ÖTV'sini düşürmüş olsa devletimiz, sektörümüze el atılsa daha iyi olur. Bugün mesela tüm araçlarımızı kontrol ettiler. Garajdan çıkan tüm araçlarımıza kontrol uygulandı. Devletimizin aldığı karar güzel, kesinlikle hak veriyorum. Ama mağdur oldu vatandaş. Daha önceden haber verilmiş olsaydı biz de tedbirimizi alırdık. Şu an mesela seferlerin birçoğu iptal oldu. Vatandaş arıyor, yer olmadığını söylüyoruz" dedi.


"Otobüs firmalarının seferleri durmuş durumda"


Bir başka firma çalışanı olan Burak Sucuk ise otobüsler için alınan karar sonrası sıkıntıya düştüklerini söyledi. Sucuk, "Otogar camiası ve ulaşım sektörü şu an durmuş vaziyette. Devletin otobüs şirketlerine uyguladığı, araç koltuk adedinin sadece yüzde ellisini kullanabilme kararı otobüs firmalarının seferlerini durdurmuş durumda. Bizim bu seferleri sürdürebilmemiz için devletin şirketlere bir katkıda bulunması lazım. Hava yolu şirketlerine nasıl vergi indirimi yapılıyorsa otobüs firmalarına da yapması lazım ki seferler ilerleyebilsin. Büyük, kurumsal firmalar 50 sefer yaparken bunu 1 veya 2'ye düşürdüler. Ufak firmalar zaten iptal ettiler, sefer düzenleyemiyorlar. Bu işin ilerleyebilmesi için yüksek fiyatla rayiç bedel verilmesi lazım ki bu araçlar zarar etmesin. ya da vergi indirimi yapılması lazım. Yöresel firmalar Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Karadeniz illerine seferler düzenleyemiyor" diye konuştu.


"Bu iş nasıl yürüyecek?"


Aynı firmanın çalışanı olan Pirhan Sucuk adlı vatandaş ise karar sonrası vatandaşların mağdur olduğunu, bu yüzden devlet tarafından yardım edilmesi gerektiğini belirtti. Sucuk, "46 kişilik bir araçta arka dörtlü koltuğun biletlerini satamıyoruz. 21 tane koltuk satmamız söyleniyor. İyi de bu iş nasıl yürüyecek? Bu zor zamanda bize de yardımcı olun. Bu insanlar burada kalmasın diye hizmet veriyoruz. Ne biz para kazanabiliyoruz, ne de otobüsçü para kazanabiliyor. Burada virüsün bulaşma olasılığı yüksek. Akşama kadar binlerce kişiyle diyalog kuruyoruz. Duyarlarsa sesimizi iyi olur" açıklamasında bulundu. - İZMİR

İçişleri Bakanlığı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:17 Kaynak: İHA

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