İzmir Otogarı'nda tam kapanma hareketliliği - Son Dakika

İzmir Otogarı'nda tam kapanma hareketliliği

29.04.2021 13:59
İzmir Otogarı'nda tam kapanma hareketliliği, System.String[]

Tam kapanma öncesi İzmir Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Tam kapanma öncesi İzmir Otogarı'nda yoğunluk yaşanıyor. Dün yaklaşık 20 bin yolcu, otogardan hareket ederek İzmir'den çıkış yaptı. Bugünkü yolcu sayısının ise 40 bin olması öngörülüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye, akşam saat 19.00 itibarıyla tam kapanmaya gidecek. Şehirlerarası seyahatler ise bu gece saat 24.00'e kadar yapılabilecek. Gece saatlerinden sonra şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Tam kapanma öncesinde İzmir Otogarı'nda da hareketlilik yaşanıyor. Dün yaklaşık 20 bin yolcu otogardan hareket ederek İzmir'den çıkış yaptı. Otogar yetkilileri, bugün bu sayının iki katına çıkacağını öngördüklerini belirtti.

İZOTAŞ Güvenlik Müdürü Zekeriya Mirik, "Yoğunluk hat safhada. 17 günlük kapanma süresinde insanlar memleketlerine gitmek üzere yolculuk yapıyor. Araçlarımızda HES kodu sorgulaması, ateş ölçümü yapılıyor. HES kodu olmadan kimse yolculuk yapmıyor. Terminalimizden sadece dün yaklaşık 20 bin kişi çıkış yaptı. Bugün 35-40 bin kişinin çıkış yapmasını bekliyoruz" dedi.

100-150 araçlık ek sefer konuldu

Pamukkale Turizm Operasyon Müdürü Ahmet Dombaz da, "Pazartesi gecesinden itibaren bilet satışlarımızda büyük oranda artış oldu. Satışlarımız hala devam ediyor. Şu anda inanılmaz bir yoğunluk var. Normal seferlerimizin tamamı doldu. Ek sefer takviyeleri yaptık. Yaklaşık 100-150 ek seferle vatandaşlara yardımcı oluyoruz. İnsanlar tam kapanma nedeniyle memleketlerine gidiyor. Birçok insan da sahil kesimlerine yolculuk yapıyor. Ek seferlerimizde de, normal seferlerimizde olduğu gibi HES kodu sorgulaması yapılıyor. Ateş ölçümü yapılıyor, araçlarımız dezenfekte ediliyor. Yolcularımızın içi rahat olabilir" diye konuştu.

İzmir Çeşme'de çalışan Kazım Şahin isimli yolcu, "Ben Çeşme'de çalışıyorum. Tam kapanma kararı çıktığı için bugün bilet alıp Artvin'deki ailemin yanına gideceğim" derken, Duru Güldere ise, "Gebze'de okuyorum ve yaşıyorum. İzmir'e dedemi ziyarete gelmiştim. Tam kapanma kararı çıkınca tekrar Gebze'ye dönüyorum. Araçlarda HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümü yapılıyor. Tedbirler yerinde. Tam kapanma bence yerinde bir karar oldu. En mantıklısı bu oldu" ifadelerini kullandı. - İZMİR

İzmir Otogarı'nda tam kapanma hareketliliği
İzmir Otogarı'nda tam kapanma hareketliliği
İzmir Otogarı'nda tam kapanma hareketliliği
İzmir Otogarı'nda tam kapanma hareketliliği
İzmir Otogarı'nda tam kapanma hareketliliği
İzmir Otogarı'nda tam kapanma hareketliliği
İzmir Otogarı'nda tam kapanma hareketliliği

Koronavirüs, HES kodu, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Otogarı'nda tam kapanma hareketliliği - Son Dakika


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