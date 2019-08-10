Son Dakika Haberleri: İzmir Otogarında bayram yoğunluğu
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İzmir Otogarında bayram yoğunluğu

1 saat önce

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir Otogarında yoğunluk gözlenirken, tatil öncesi günde 3 bine yakın aracın otogardan çıkış yaptığı belirtildi.

İzmir Otogarında bayram yoğunluğu, System.String[]
Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir Otogarında yoğunluk gözlenirken, tatil öncesi günde 3 bine yakın aracın otogardan çıkış yaptığı belirtildi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İzmir Otogarında yoğunluk yaşanıyor. Arefe günü ortalama 120 bin civarında yolcu terminali kullanırken, ek seferlerin açıldığı, taleplere göre de ek seferlerin firmalar tarafından yeniden açılabileceği ifade edildi.

Günde 3 bine yakın aracın giriş çıktığı otogar havadan görüntülenirken, yolcular bilet bulmakta güçlük çektiklerini, otobüs şoförü firması çalışanları ise işlerin bayram boyunca çok yoğun olacağını söyledi.

"Kimseyi burada bırakmadık"

Biletlerin yaklaşık 10 gün önce tükendiğini açıklayan firma yetkilisi Mevlüt Çakmak, "Ek seferlerimiz de doldu. Kimseyi bayramda burada bırakmadık. Gelenleri istedikleri yere götürüyoruz" dedi.

Bu bayram bekledikleri yoğunlukla karşılaşamadıklarını kaydeden firma yetkilisi Azat Özkan ise "Son zamanlarda araçlarda çıkan yangınlar insanları tedirgin etti. İlave araçları çoğu firma iptal etti. Bu sene biraz sıkıntı yaşadık. Umudumuz diğer bayramlara" diye konuştu.

Vatandaşlar biletini erkenden aldı

İzmir'den Konya'ya bilet bulmakta sıkıntı yaşadığını aktaran Abdülkerim Ulema, "En sonunda biletimi aldım Konya'ya gidiyorum. 4-5 gün kafa dinleyeceğim" derken, Bodrum'a tatile gittiğini söyleyen Nihal Atasoy ise biletini 2 hafta önceden aldığını ancak bayram nedeniyle biletlere zam geldiğini söyledi. Tatil için Bodrum'a giden Nilüfer Atasoy da "Yer bulamayız diye biletimizi önceden aldık" dedi. - İZMİR
Kurban Bayramı, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
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