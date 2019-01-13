Son Dakika Haberleri: İzmir Otogarında Elektrik Kesintisi

İzmir Otogarında Elektrik Kesintisi

49 dakika önce

İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, sağanak nedeniyle trafoların bulunduğu bölümü su basınca, önlem amacıyla elektrikler kesildi.

İzmir Otogarında Elektrik Kesintisi, System.String[]
İZMİR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, sağanak nedeniyle trafoların bulunduğu bölümü su basınca, önlem amacıyla elektrikler kesildi. Suyun tahliye edilmesinin ardından otogara yeniden elektrik verilmeye başlanacağı belirtilirken, otobüs seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

Kent genelinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Dün saat 20.00 sıralarında sağanak nedeniyle otogara elektrik verilen trafoların bulunduğu bölümü su bastı.  İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali  A.Ş. (İZOTAŞ) yetkilileri, güvenlik amacıyla elektriklerin kesilmesine karar verdi. Elektrikler kesilince otogar esnafı tezgahlarını aydınlatmak için ışıldak, mum ve gaz lambası gibi aydınlatıcılar kullandı. Bazı otobüs firmalarının çalışanları, elektronik ortamda yaptıkları bilet kesim işlemini elle yapmak zorunda kaldı.

Konuya ilişkin İZOTAŞ yönetiminden yapılan açıklamada, otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtilerek, "Otogar trafolarının bulunduğu yerdeki su birikintisinden dolayı daha büyük bir felaketi engellemek için elektrik kesintisine gidildi. Söz konusu yerdeki su birikintisi İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi ekiplerince tahliye ediliyor. Suyun tahliyesinden sonra otogara elektrik yeniden verilecektir" denildi.

L - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:59 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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