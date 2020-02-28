İzmir Otogarında göçmen hareketliliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir Otogarında göçmen hareketliliği - Son Dakika

İzmir Otogarında göçmen hareketliliği

6 saat önce

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İzmir'in Dikili ilçesinde başlayan göçmen hareketliliği, İzmir Otogarında da devam etti.

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İzmir'in Dikili ilçesinde başlayan göçmen hareketliliği, İzmir Otogarında da devam etti.

Göçmenlere Avrupa kapılarının açıldığının duyulmasının ardından İzmir'de de hareketlilik vardı. Dikili ilçesinde bir araya gelen göçmenler, Yunanistan'a geçiş yapmak için sahilde toplandı. İlçede hareketlilik otogarda da devam etti. Birçok mülteci de, Dikili ilçesinden kalkan otobüslerle İzmir Otogarına geldi.

"GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Balıkesir'de 3 yıldır yaşayan ve kapıların açılma haberini İzmir'de bulundukları sırada alan 2'si çocuk olmak üzere 8 Afgan göçmen, Avrupa'ya geçmek için plan yaptıklarını belirtti. İzmir Otogarında bekleyen Abdüllatif Saadet, "Biz normalde Balıkesir'de yaşıyoruz. Türkiye'nin kapıları açtığını duyduk. Haberi İzmir'de aldık. Önce Balıkesir'e gideceğiz, daha sonra Yunanistan'a geçmeyi düşünebiliriz" dedi.

Ahmed Haydari ise, "Biz 3 sene Türkiye'de yaşadık. Kapılar açıldığı için Avrupa'ya gitmeyi düşünüyoruz. Haberi alınca sevindik. Önce İzmir'den Balıkesir'e geçeceğiz. Ardından da Edirne'ye geçip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Tekne bulmak biraz zor. Eğer bulursak Yunanistan'a da gideriz. Belki Balıkesir ve İstanbul'daki arkadaşlarla toplanıp gidebiliriz. Tekne ile Yunanistan'a geçmemiz için bu işi organize edenler kişi başı 800 dolar istiyormuş. 1-2 saat içinde tekne veya lastik botla adaya ulaştırıyorlarmış" diye konuştu.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten/İHA)

İzmir Otogarında göçmen hareketliliği

Balıkesir, Dikili, Avrupa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
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