İzmir Otogarını ana transfer merkezine dönüştürecek proje belli oldu - Son Dakika

İzmir Otogarını ana transfer merkezine dönüştürecek proje belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin otogar için düzenlediği ulusal mimari proje yarışması sonuçlandı.

İzmir Otogarını ana transfer merkezine dönüştürecek proje belli oldu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin otogar için düzenlediği ulusal mimari proje yarışması sonuçlandı. 74 proje arasından birinci seçilen proje yeşil alan miktarı, kentlinin kullanımına açık kamusal mekanları ve enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak olması ile ön plana çıkıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova'daki otogarı ana transfer merkezine dönüştürmek için düzenlediği iki aşamalı ulusal mimari proje yarışması sonuçlandı. 74 projenin başvurduğu ve 8 projenin ikinci aşamaya kaldığı yarışmada Yüksek Mimar Nurbin Paker, Yüksek Mimar Hüseyin Kahvecioğlu, Yüksek Peyzaj Mimarı Damla Turan, Mimar Hatice Ersoy, Yüksek Mimar Elçin Kara Vatansever, İnşaat Yüksek Mühendisi Bahadır Özcihan'dan oluşan ekibin hazırladığı proje birinci seçildi.

155 bin 200 metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje yeşil alan miktarı, simgesel bir yapı barındırması, kentlinin kullanımına açık kamusal mekanları ve ana transfer merkezinin enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanacak olması ile ön plana çıkıyor. Terminal yapısı otobüs hareket alanını, park ve bekleme alanlarını kuşatarak gizliyor ve dış çeperinde ise kamusal kullanıma açık alanlar oluşturuyor. Çok işlevli içeriği ile kentle zengin bir ilişkinin kurulmasının hedeflendiği projede alanın merkezinde zeytinlik bulunuyor. Böylelikle otobüs ile gelen ve giden yolcular büyük bir zeytin bahçesinde karşılanacak ve uğurlanacak. Bu alan aynı zamanda afet durumlarında toplanma ve geçici barınma alanı olarak da kullanılabilecek. Enerji etkin tasarım ile gün ışığı kullanımı, doğal havalandırma, güneş kontrolü, gri su ve yağmur suyu kullanımı, güneş enerjisinden yararlana, topraktan ısı enerjisi elde etme uygulamalarıyla ana transfer merkezinin enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanılması sağlanacak.

Projede yolcu terminali, otel, hostel, ticari birimler, kafe, restoran, büfe, sergi ve gösteri alanları, ofis bölümleri, kamusal hizmet noktaları, bakım-onarım alanları, kent meydanı, metro ve YHT bağlantıları, 850 araçlık otopark, 250 araçlık otobüs ve minibüs otoparkı ile kent içi ulaşım bağlantıları bulunuyor.

Ekim ayında düzenlenecek kolokyumda yarışmaya katılan tüm projeler sergilenecek ve ödül töreni yapılacak.

1998'de işletmeye açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetindeki İzmir Otogarı, yap–işlet–devret modeli ile yapıldı ve 1998 yılında işletmeye açıldı. Otogar işletmesi ile yapılan işletme protokolü 2023 yılında sona erecek. Aynı yıl içerisinde çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren projesinin ve metro hatlarının tamamlanması öngörülüyor. Bu süreçte ana transfer merkezine ait uygulama projeleri ve yapım ihale süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yenilenebilir Enerji, Enerji, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 14:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Otogarını ana transfer merkezine dönüştürecek proje belli oldu - Son Dakika

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