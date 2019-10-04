İzmir otomobil, marketin manav tezgahına daldı

Otomobil, marketin manav tezgahına daldı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, marketin önünde bulunan manav tezgahına çarptı. Kaza ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza bugün 14.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi 510 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücü B.E. yönetimindeki 35 GC 9974 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirince, yolun kenarındaki bir marketin manav tezgahına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tezgahtaki tüm ürünler yere saçıldı. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü B.E.'ye ayakta müdahale etti. Otomobil, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Kaza sırasında, manav tezgahında kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Markette maddi hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.