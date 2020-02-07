İzmir otomobil park halindeki tır'a çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir otomobil park halindeki tır'a çarptı: 1 ölü - Son Dakika

İzmir otomobil park halindeki tır'a çarptı: 1 ölü

6 saat önce

Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölüİZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsünün aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a arkadan çarptı.

Otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü

İZMİR'in Buca ilçesinde, sürücüsünün aşırı hız yaptığı öne sürülen otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Murat Çiçekçi (34) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir- Aydın yolunda meydana geldi. Buca'dan Bornova yönüne giden aşırı hız yaptığı öne sürülen Murat Çiçekçi'nin kullandığı 34 ANC 947 plakalı otomobil, çevre yolunda arıza yaptığı için emniyet şeridinde park halindeki M.D. yönetimindeki 42 ATC 48 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çiçekçi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiçekçi'nin cansız bedeni, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İzmir otomobil park halindeki tır'a çarptı: 1 ölü

İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:56 Kaynak: DHA
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