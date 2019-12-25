İzmir otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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İzmir otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

6 saat önce

Otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasındaİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, park halindeki araçların aynalarını ve ses sistemlerini çalan 20 yaşındaki A.S., yakalandı.

Otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, park halindeki araçların aynalarını ve ses sistemlerini çalan 20 yaşındaki A.S., yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesinde park halinde bulanan, 35 ABE 473 plakalı otomobilin aynası ile logosunun çalınması üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelinin A.S. olduğu belirlendi. Ekipler, A.S.'yi, Bayraklı'da otomobiliyle seyir halindeyken yakaladı. Otomobilde, başka bir araçtan çalındığı tespit edilen ses sistemi de ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İzmir otomobilden yapılan hırsızlık güvenlik kamerasında

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:08 Kaynak: DHA
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