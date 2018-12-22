Son Dakika Haberleri: İzmir Otomobilin Çarptığı Kasksız Motosikletli Öldü

İzmir Otomobilin Çarptığı Kasksız Motosikletli Öldü

3 saat önce

İzmir'in Kınık ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü 58 yaşındaki Mehmet Ali Çevirgen, yaşamını yitirdi.

İzmir'in Kınık ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin kasksız sürücüsü 58 yaşındaki Mehmet Ali Çevirgen, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Osmaniye Mahallesi, Poyracık Caddesi'nde meydana geldi. Kınık Belediyesi'nde İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında hizmetli olarak çalışan Erhan Uyar (19), mesai arkadaşı Metin Duman'ı da yanına alarak, iş çıkışında babasına ait 35 L 5011 plakalı otomobille kırsal Mustaklar Mahallesi'ndeki evlerine gitmek üzere saat 17.00 sıralarında yola çıktı. Osmaniye Mahallesi, Poyracık Caddesi'ne geldiklerinde Uyar, önündeki Mehmet Ali Çevirgen'in kullandığı plakasız motosikleti sollamak istedi. Bu sırada Uyar'ın yandan çarptığı belirtilen motosikletin kasksız sürücüsü evli ve 2 çocuk babası Çevirgen, yere düşüp başını çarparak yaşamını yitirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Çevirgen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otomobil ve motosiklet sürücüsünün ehliyetlerinin olmadığı belirlendi. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Uyar'ı gözaltına aldı.

Öte yandan, kazada ölen Çevirgen'in acı haberini evinde alan kanser hastası eşi Ayşe Çevirgen fenalaştı. Çevingen'e 112 Acil Servis ekipleri evinde gereken müdahaleyi yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:33 Kaynak: DHA

Poyracık, Osmaniye, Kınık, İzmir, 3. Sayfa
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