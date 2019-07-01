İZMİR Otomobilin çarptığı motosikletli öldü

Otomobilin çarptığı motosikletli öldü İzmir
'in Torbalı
ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü 45 yaşındaki Hacı Mehmet Sayan
yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, İzmir- Aydın
karayolu Yemişlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil, aniden durduğu öne sürülen Hacı Mehmet Sayan'ın kullandığı elektrikli motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Sayan, kaza yerinde öldü. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRDÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kaza yerinden görüntü
Güvenlik kamerası görüntü
Ölenin fotoğrafı
Genel ve Detay görüntü
Haber- Kamera İbrahim DANIŞ TORBALI (İzmir), (DHA
)
(Tür: Yurt)