Son Dakika Haberleri: İzmir Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı

İzmir Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı

10 dakika önce

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandıİZMİR'in Tire ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Önder Kalli yaralandı.

İzmir Otomobille Çarpışan Motosikletli Yaralandı, System.String[]
Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

İZMİR'in Tire ilçesinde, otomobile çarpan motosikletin kasksız sürücüsü Önder Kalli yaralandı. Kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İstasyon Caddesi'nde meydana gelen kazada; yolun sol tarafındaki akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 64 NR 008 plakalı otomobile, karşı yönden gelen kasksız Önder Kalli yönetimindeki 35 YGN 81 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosikletten yola savrulan Kalli, yaralandı. Otomobil sürücüsü ise yara almadan kurtuldu. Ağır yaralanan Kalli, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:02 Kaynak: DHA

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