Son Dakika Haberleri: İzmir Otoyol Gişelerine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

İzmir Otoyol Gişelerine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü

23 dakika önce

Otoyol gişelerine çarpan otomobilin sürücüsü öldüİzmir'de, otoyol gişeleri duvarına çarparak büyük hasar gören, ardından da alev alarak yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Otoyol gişelerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'de, otoyol gişeleri duvarına çarparak büyük hasar gören, ardından da alev alarak yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Küle dönen otomobilden çıkan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay, bugün sabah saatlerinde İzmir- Aydın Otoyolu Işıkkent Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Yandığı için henüz plakası tespit edilemeyen bir otomobil, gişelerden geçerken yandaki duvara çarptı. Büyük hasar gören ve ardından alan otomobil, yanarak küle döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve otoyol polisleri geldi. Otomobil sürücüsünün yanmış cesedi, kime ait olduğunun belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:13 Kaynak: DHA

İzmir, TEM Otoyolu, Güncel
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