İzmir Otoyol Gişelerine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Öldü
23 dakika önce
Otoyol gişelerine çarpan otomobilin sürücüsü öldüİzmir'de, otoyol gişeleri duvarına çarparak büyük hasar gören, ardından da alev alarak yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Otoyol gişelerine çarpan otomobilin sürücüsü öldü İzmir
'de, otoyol
gişeleri duvarına çarparak büyük hasar gören, ardından da alev alarak yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Küle dönen otomobilden çıkan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Olay, bugün sabah saatlerinde İzmir- Aydın
Otoyolu Işıkkent Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Yandığı için henüz plakası tespit edilemeyen bir otomobil, gişelerden geçerken yandaki duvara çarptı. Büyük hasar gören ve ardından alan otomobil, yanarak küle döndü. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve otoyol polisleri geldi. Otomobil sürücüsünün yanmış cesedi, kime ait olduğunun belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
'na gönderildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:13 Kaynak: DHA
Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim
16 Yaşındaki Genç, Ailesinden İzinsiz Aldığı Araçta Feci Şekilde Can Verdi
Otomobilinde Ölü Bulunan Kadın Muhtarın Kızı Merve, Aday Oldu
Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş