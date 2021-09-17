İzmir Oyun Festivali ne zaman? İzmir Oyun Festivali'ne dair detaylar!

İzmir Oyun Festivali, çok yakında espor tutkunlarıyla buluşacak. Oyun geliştiricilerinin de katılım sağlayacağı festival hakkında detaylar geldi.

BAĞIMSIZ OYUN GELİŞTİRİCİLERİ, OYUNLARINI SERGİLEYECEK

Oyun geliştiricilere özel kuluçka merkezi Game Factory'nin sponsorluğunda oyun geliştiricileri, oyunlarını tanıtma fırsatına sahip olacak. Indie (bağımsız) oyun alanında stant açan oyun geliştiricileri, oyunlarını on binlerce ziyaretçinin beğenisine sunacak. Indie stant başvurusunda bulunmak isteyen oyun geliştiricileri, buradan başvuruda bulunabilir.

COSPLAYERLAR YARIŞACAK

Oyun, film, anime karakterlerinin taklit edildiği kostüm performansı olan cosplay yarışmasının sunucu koltuğunda Melodi Kızılgün yer alıyor. Valendra Venus, Nurbike Erbek ve Caner Özel'in jüri olarak katılacağı cosplay yarışması; İzmir Oyun Festivali'nin son 2 gününde gerçekleşecek. Cosplay yarışmasının kategori 1.'lerine 1500 TL nakit ödül ve çeşme tatili, 2.'lerine 1000 TL değerinde oyuncu ekipmanı, 3.'lerine ise 500 TL değerinde oyuncu ekipmanı verilecek.

ZİYARETÇİLER, ÖDÜLLÜ TURNUVALARDA MÜCADELE EDECEK

İzmir Oyun Festivali'nde mobil, bilgisayar ve konsol olmak üzere her platforma özel ödüllü turnuvalar yer alıyor. 3 gün boyunca saat başı CS:GO ve PUBG turnuvası, gün içerisinde ise 3v3 Brawl Stars, FIFA 21 ve sürpriz oyun turnuvaları İzmir Oyun Festivali'nde olacak. Festivalin en büyük turnuvalarından Mobile Legends: Bang Bang'de dereceye girenler ise 17 bin TL değerinde 100 bin elmas kazanacak. Ayrıca turnuvaların yanı sıra 3 kez dünya şampiyonluğuna sahip Umutcan Tütüncü de Just Dance alanında İzmir Oyun Festivali'nde yer alacak.

ESPOR TAKIMLARI, HAYRANLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Türkiye'nin en büyük espor takımları, İzmir Oyun Festivali'nde hayranlarıyla buluşacak. BBL Esports, Fire Flux Esports, Kafalar Esports, Futbolist, 1907 Fenerbahçe, OtherSide Esports, Şahangiller Espor, Zero Zone, Fastpay Wildcats, Thunderbolts Gaming, Lixa Esports ve Galakticos'un katılacağı İzmir Oyun Festivali'nde ziyaretçiler espor takımlarının oyuncularıyla tanışabilecek, şov maçlarını izleyebilecek ve fotoğraf çekilebilecekler.

BİLET SATIŞLARI BAŞLADI

İzmir Oyun Festivali, 24-25-26 Eylül 2021 tarihleri arasında Fuar İzmir'de gerçekleşecek. 3 gün sürecek olan festivalin günlük biletleri 30 TL'ye, kombine bileti ise 80 TL'ye satılıyor. İzmir Oyun Festivali'yle ilgili daha fazla bilgi için burayı ziyaret edebilirsiniz.