Son Dakika Haberleri: İzmir Oyuncu Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi Arşiv

İzmir Oyuncu Demet Akbağ'ın Eşi Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi Arşiv

1 saat önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu Pick-Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın da içerisinde bulunduğu Pick- Up aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada emniyet kemeri takmadığı için araçtan fırladığı öğrenilen Zafer Çika ve aracı kullanan Muammer Renda, yaralanarak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Çika, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Renda'nın tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında meydana geldi. Havayolu ile İzmir'e gelen Zafer Çika, buradan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı Pick-Up ile Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktı. Araç, İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan Pick-Up, ardından şarampole yuvarlandı.

EMNİYET KEMERİ TAKILI OLMAYAN ÇİKA ARAÇTAN FIRLADI

Kazanın ardından otoyolda bulunan sürücüler, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücünün yanında oturduğu anlaşılan Zafer Çika'nın, emniyet kemerinin takılı olmaması nedeniyle kaza sırasında aracın ön camdan fırladığını belirledi. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla karayoluna çıkartılan yaralılara ilk müdahale buradaki sağlık ekibi tarafından yapıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen Çika ile Renda, ardından ambulanslarla dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Pick-Up çekici ile şarampolden çıkartılırken, kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı, kontrollü şekilde sağlandı.

SANAT, SPOR VE İŞ DÜNYASI HASTANEYE KOŞTU

Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Zafer Çika'nın hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Kazanın duyulmasının ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna başta olmak üzere futbol, iş ve sanat dünyasından çok sayıda kişi hastaneye gelerek Zafer Çika'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

SABAH UÇAĞINI KAÇIRMIŞ

Bu arada kaza ile ilgili yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Aracı Muammer Renda'nın kullandığı kesinlik kazanırken, Çika'nın yanında oturduğu, kaza sırasında ise emniyet kemerinin takılı olmadığı için ön camdan fırladığı ve bu nedenle ağır yaralandığı belirtildi. Ayrıca, Zafer Çika'nın İstanbul'dan sabah saatlerinde İzmir'e gelmeyi planladığı uçağı kaçırdığı için saat 17.00'de kente geldikten sonra Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

AKBAĞ İZMİR'E GİDİYOR

Kaza haberini öğrenin ve oldukça üzgün olduğu gözlenen Demet Akbağ, hava yoluyla İzmir'e gelmek üzere yola çıktı. Sanatçı Akbağ'ın İzmir'e iner inmez eşinin tedavi gördüğü hastaneye gideceği belirtildi.

SANATÇI AKBAĞ HASTANEYE GELDİ

Ünlü sanatçı Demet Akbağ, eşi Zafer Çika'nın İzmir'den Çeşme'ye giderken kaza geçirdiği haberi üzerine İstanbul'dan hava yolu ile İzmir'e geldi. Demet Akbağ, havalimanından eşinin tedavi altına alındığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne hareket etti. Saat 01.00 sıralarında hastaneye gelen Akbağ'ın arka kapıdan giriş yaptığı öğrenildi. Demet Akbağ'ın hastanenin önünde bekleyen yakınlarıyla birlikte eşinin sağlık durumu ile ilgili bilgi almak üzere doktorlarla görüştüğü belirtildi.

ZAFER ÇİKA HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'den Çeşme'ye giderken meydana gelen kazada ağır yaralanan Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çika'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:29 Kaynak: DHA

Up, Demet Akbağ, İzmir, Güncel
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