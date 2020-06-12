İZMİR Özel çocuklar pazartesi eğitime başlıyor - Son Dakika

İZMİR Özel çocuklar pazartesi eğitime başlıyor

Özel çocuklar pazartesi eğitime başlıyorKORONAVİRÜS salgını nedeniyle eğitime ara veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kapılarını açmak için gün sayıyor.

Özel çocuklar pazartesi eğitime başlıyor

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle eğitime ara veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kapılarını açmak için gün sayıyor. 15 Haziran'dan itibaren tekrar eğitime başlaması planlanan merkezlerde, hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ancak özel eğitim alan çocukların bağışıklığının düşük olması nedeniyle katılımın sınırlı sayıda kalacağı belirtildi.

Türkiye genelinde pandemi nedeniyle 14 Mart'tan itibaren resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Bir süre önce açılan kreş ve gündüz bakım evleri ile çeşitli kursların ardından 15 Haziran'dan itibaren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de öğrencilerini ağırlamaya başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) konuyla ilgili bir genelge hazırladığını ifade eden Narlıdere Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Besim Toker, genelgedeki maddelere göre hazırlıkları yaptıklarını söyleyerek, pazartesiden itibaren eğitime başlayacaklarını açıkladı. Sosyal mesafenin korunması, maske uygulaması, dezenfektanlar ve kolonya kullanımı gibi konularda bazı önlemler alındığını ifade eden Toker, en fazla 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat edeceklerini dile getirdi. Özel eğitim alan çocukların bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğunu anlatan Toker, "Bizim çocuklarımızın, birtakım kurallara uyum sağlamada, normal gelişim gösteren çocuklar kadar uyumlu olmamaları nedeniyle biraz sorun yaşayacağız. 120 velimizle tek tek görüştük. Zaten 3 aylık pandemi sürecinde de onlarla sürekli iletişim halindeydik. Dileyenlere online destek vermeye çalıştık. 120 aileden yaklaşık 45'i 15 Haziran'da eğitime başlamayı düşünüyor. Bu oldukça düşük bir sayı. Ama onların kaygılarını çok iyi anlıyorum. Önce sağlık. Bizim çocuklarımız geç öğrenirler, çabuk unuturlar. 3 ay bizim çocuklarımız için uzun bir süre. Otizmli bireyler ile zihinsel ve bedensel engeli olan çocuklarda gerilemeler oldu. Aileler de eğitim mi sağlık mı, ikileminde kaldı. Sonuçta birçok aile sağlık dedi. 45 ailenin talebi doğrultusunda hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu.

AİLELER TAAHHÜTNAME İMZALADI

Eğitim talebinde bulunan aileler için bir taahhütname hazırladıklarını anlatan Toker, öğrencilerin ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı ve ishal şikayeti olması durumunda okula gönderilmeyeceğine dair aileleri bilgilendirdiklerini belirterek "Ayrıca aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varsa ya da Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda öğrenciyi kuruma göndermemeleri gerektiği konusunda bilgilendirildiklerine dair onlardan imza aldık. Bu sayede riski azaltmayı hedefliyoruz" dedi.

Aileleri bilgilendirici broşürler de hazırladıklarını anlatan Toker, kurumların içine çeşitli görseller astıklarını söyleyerek rehber öğretmenlerin de korunma yolları konusunda aileleri tek tek bilgilendireceğini dile getirdi. Sosyo- kültürel açıdan bazı ailelerin daha da zorlanacağını belirten Toker, "MEB 3 aydır verilmeyen eğitimlerin telafisi için bir esneklik sağladı. Biz de telafi etmeye çalışacağız. Ama öğrencilerimizin yaklaşık 3'te 1'i ile yapmaya çalışacağız. Yaklaşık 3'te 2'lik kayıp var. Bu süreci en iyi şekilde aşmayı diliyoruz" dedi.

TEMASSIZ EĞİTİM

İzmir'de 12 yıldır özel eğitim uzmanı olarak görev yapan Latife Akar da artık birebir eğitimlerde hijyene dikkat edileceğini söyleyerek, çocukları maske kullanımına teşvik edeceklerini anlattı. 45 dakikalık seansların ardından sınıfları yarım saat havalandıracaklarını belirten Akar, "Odalarda devamlı bir sirkülasyon olacak. Virüsle ilgili aile eğitimleri yapılacak. Özellikle çocuklara hijyen kurallarını nasıl öğretebilecekleri konusunda ipuçları vereceğiz. Ailelerin bekleme salonlarında toplu halde beklemeleri artık mümkün olmayacak. Eskiden 4- 5 veli bir arada oturup bekliyor, gözlem yapıyordu. Artık bu çok mümkün olmayacak bu süreç geçinceye kadar. Kuruma gelenlerin ateşi kontrol edilecek. Herhangi bir ateş öksürük gibi hastalık belirtisiyle karşılaştığımızda çocuklarımızı en yakın sağlık kuruluşuna yönlendireceğiz. Umarız süreç kısa sürer ve biz eskiden olduğu gibi etkileşim içinde neşeli birebir eğitimlerimize devam ederiz" diye konuştu. Akar, 1.5 yaşından 25- 26 yaşa kadar öğrencileri bulunduğunu belirterek, "Özellikle küçük çocuklarla temasa geçmeden eğitim gerçekleştirmek oldukça zor. Bu süreçte bizim de kafamızda soru işaretleri var. Yaşayıp göreceğiz. Umarız her şey güzel olur" ifadelerini kullandı.

İZMİR Özel çocuklar pazartesi eğitime başlıyor

İzmir, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:13 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Özel çocuklar pazartesi eğitime başlıyor - Son Dakika

Son Dakika

Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Doğum gününde giydiği elbiseyle kendine hayran bıraktı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti         
09:03
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı         
08:45
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı         
08:43
Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor Ormanı istila eden tırtıllar, bölge sakinlerini endişelendiriyor         
08:35
Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatları yeniden belirleyerek yüksek ücretlerin önüne geçti Ulaştırma Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan fiyatları yeniden belirleyerek yüksek ücretlerin önüne geçti         
08:05
Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak Kovid-19'da Anadolu'yu bekleyen tehlike: İstanbul'dan gidenler risk oluşturacak         
07:52
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti         
07:33
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı         
07:31
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı         
03:56
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu         
00:37
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir         
00:35
Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı Bakan Koca, tehlikeli sosyal mesafeleri santimetre vererek paylaştı         
00:21
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı         
00:17
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı         
00:08
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı         
00:02
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor         
00:01
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı         
23:51
Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı         
23:44
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü         
23:37
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı         
23:22
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir         
23:15
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor         
22:55
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi         
22:40
İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı İletişim Başkanlığı, Yeditepe Konserleri'ne 30 milyon TL harcandığı iddialarını yalanladı         
22:33
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı         
22:33
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti         
22:03
ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi ABD Senato Komitesi, Türkiye'ye eslim edilmeyen F-35 savaş uçaklarının modifiye edilmesine onay verdi         
22:01
Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu Psikolojik sorunları olan kişi önce annesini, ardından 2 bekçi ve 1 polisi vurdu         
21:56
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek         
21:44
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2020 09:27:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Özel çocuklar pazartesi eğitime başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]