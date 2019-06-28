İZMİR ÖZGENER, ABD'Lİ İŞ İNSANLARINI İZMİR'E DAVET ETTİ

İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) ABD Ticaret Müsteşarlığı'nın yeni ofisi açıldı. Açılışın ardından ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle düzenlenen kokteylde konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye taşımayı amaçladıklarını belirterek, İzmir'e daha fazla sektörel heyetler getirin, birlikte yürüteceğimiz ortak projeler üretelim. Kentimizin sahip olduğu coğrafi ve demografik avantajlarından faydalanarak fuarlar düzenleyelim dedi.ABD Ticaret Müsteşarlığı'nın İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesinde hizmet verecek yeni ofisinin açılış kurdelesini ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, ABD Büyükelçiliği Ticaret Ateşesi William Czajkawski, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ile birlikte tüm protokol üyeleri birlikte kesti. Açılışın ardından İZTO binasının en üst katındaki Teras 1885'te kokteyl düzenledi. Teras 1885'te ABD Bağımsızlık Günü nedeniyle düzenlenen resepsiyona, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı.Resepsiyon sırasında konuşan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluş yılını isim olarak verdikleri Teras 1885'in ilk misafir etkinliği olarak, Amerika Birleşik Devletleri için en önemli gün olan ABD Bağımsızlık Günü'nü Amerikalı dostlarla kutladıklarını ifade etti. ABD Bağımsızlık Günü'nü kutluyor olmalarının yanı sıra, aynı zamanda 1993'ten bu yana oda binasında faaliyet gösteren ABD Ticaret Müsteşarlığı'nın yeni binadaki ofisini açtıklarını belirten Özgener, Türkiye olarak Amerika Birleşik Devletleri ile hem küresel ölçekte hem de ikili düzeyde çok yoğun ticari ve siyasi ilişkilerimiz var. Biz de oda olarak ABD Büyükelçiliği ve Ticaret Müsteşarlığı ile çok yakın ilişki içindeyiz. Çok verimli toplantılar, etkinlikler düzenledik. Karşılıklı ticaretimizi geliştirmek için birlikte çalıştık. Şu anda burada bulunan pek çok değerli insan, bu iş birliğini geliştirmek için büyük çabalar harcadı dedi.Bugün öğle saatlerinde, Türkiye ve İzmir'de faaliyet gösteren önemli ABD menşeili firmaların temsilcileriyle ABD Ticaret Müsteşarı ve AmCham TurkeyOdası'nda bir araya geldiklerini ifade eden Özgener şunları söylediAmaç aynı, 2 ülke arasındaki ilişkileri bir üst seviyeye taşımak. Bu coşkulu ve güzel ortam, mevcut, iyi ticari ilişkilerimizi daha da geliştirebileceğimizin en büyük işareti aslında. İzmir'in güvenli yatırım ve işbirliği ortamı, yeni ortaklıklar için ihtiyaç duyduğumuz zemini bizlere sunuyor. Amerikalı dostlarıma şunu demek istiyorum Gelin, bunları birlikte değerlendirelim. İzmir'e daha fazla sektörel heyetler getirin; birlikte yürüteceğimiz ortak projeler üretelim. Kentimizin sahip olduğu coğrafi ve demografik avantajlarından faydalanarak fuarlar düzenleyelim. Biz, bu kentteki daimi partneriniz olarak ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği vermeye hazırız.SOYER ABD'YE AÇILAN İLK KAPISI OLACAKİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer de, konuşmasında günün aynı zamanda yeni bir başlangıca işaret ettiğini belirterek, İzmir ile ABD'deki diğer şehirler arasındaki bağları güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. ABD Ticaret Müsteşarlığı, ABD Ticaret Müsteşarlığı'nın ABD'ye açılan ilk kapısı olacak. Bu binada olmalarından memnuniyet duyuyorum. Onların bağımsızlık gününü bir kez daha tebrik etmeden geçemem. Bugün sadece ABD açısından değil, bütün dünyadaki sivil haklar ve demokrasi açısından önemli. İnsan hakları evrensel beyannamesine ilham kaynağı olmuştur. Kuşkusuz bu iş birliği kapsamında turizm ve akıllı kentlerin geliştirilmesi hususunda akıllı şehirler konusunda deneyimli ABD'li kentlerle iş birliğinde olmayı istiyoruz diye konuştu.İLK TİCARİ HEYET İZMİR'EABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier ise konuşmasında şunları ifade ettiTürkiye'nin en önemli şehirlerinden biri İzmir'de iş birliğini devam ettirmek isteriz. Türk ABD ilişkileri özeldir. İzmir'de önemli rol oynuyor. Tarihe bakıldığında ilk ticari heyeti 1811 yılında İzmir'de başlamış. Diplomatik ilişkiler ise bundan 20 yıl sonra başlamış, 1927'de resmi bir hal almıştı. 1927 yılından bu yana bizler her yıl sizlerle bağımsızlık günümüzü kutluyoruz. ABD'nin önemli ofisinin bu binada görev yapacak olması önemli. 4 Temmuz bizim için çok özeldir. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz.İKİ ÜLKE TEDARİKÇİLERİ ARASINDA BAĞLANTI KURULACAKABD Ticaret Müsteşarlığı'nın Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ofisleri aracılığıyla şirketler arası görüşmeler, tanıtım, pazar araştırması ve ABD'de yatırım yapmayı arzu eden Türk firmalarına yardım sağlandığı bildirildi. ABD Ticaret Müsteşarlığı'nda görev yapan Amerikalı ve Türk ticaret uzmanlarının, Amerikan mal ve hizmetlerine yönelik pazar talebinin güçlü olduğu önemli sektörleri tespit ettiği belirtilirken uzmanlar ayrıca ABD'li şirketlerin Türkiye'de fırsatların yüksek olduğu sektörlere girmelerine ve Türk ithalatçıların da ABD'nin en iyi tedarikçileriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olmak amacıyla ticari heyet ziyaretleri düzenleyeceği dile getirildi. Görev alanı Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak illerini kapsayan ABD Konsolosluk Temsilciliği'nin ise yaz aylarının sonuna doğru açılacağı öğrenildi. Konsolosluk Temsilcisi, ABD pasaportları ve yurt dışında geçekleşen doğumlara ilişkin konsolosluk raporları için yapılan başvuruların kabul edilmesi ve noter işlemleri konularında yetki sahibi sayılırken ayrıca Türkiye'de bulunan ABD vatandaşlarına hastalık, tutuklanma, ortadan kaybolma ya da ölüm gibi durumlarda yardım sağlanacak.