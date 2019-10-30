İzmir paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı

Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne süren 8 işçi, çalıştıkları inşaat şantiyesindeki vincin üzerine çıkarak yardım istedi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Halkapınar'da bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre 5 aydır paralarını alamayan 8 işçi, mesai başlamadan önce ustabaşının yanına gidip bu durumu konuştu. Paralarının ödenip ödenmeyeceğine dair bilgi alamayan işçiler, bunun üzerine yaklaşık 30 metre yükseklikteki vinçlerin tepesine çıktı. Durumu gören diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine şantiyeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerin vinç üzerindeki eylemleri devam ediyor.