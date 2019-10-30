Son Dakika Haberleri: İzmir paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı
Son Dakika Güncel İzmir paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı

İzmir paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı

59 dakika önce

Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)EYLEM DEVAM EDİYORİzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne sürüp çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıkan 8 inşaat işçisinin eylemi sürüyor.

Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)

EYLEM DEVAM EDİYOR

İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne sürüp çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıkan 8 inşaat işçisinin eylemi sürüyor. Sabah 09.00 sıralarında başlayan eylemde, vincin tepesinde olan işçiler yaptıkları açıklamada, Büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Arkadaşlarla burada bekliyoruz 3 aydır evimize ekmek alamıyoruz. 1 lira avans dahi almadık. Son çare olarak vince çıktık. Bize herhangi bir ödeme yapılmadığı, gibi yemek bile verilmedi dedi. İşçiler, paralarının ödenmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini belirti.

İzmir paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:40 Kaynak: DHA
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