İzmir paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı
59 dakika önce
Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)EYLEM DEVAM EDİYORİzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne sürüp çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıkan 8 inşaat işçisinin eylemi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:40 Kaynak: DHA
Paralarını alamayan işçiler vinç üzerine çıktı (2)
EYLEM DEVAM EDİYOR
İzmir'in Konak ilçesinde, 5 aydır paralarını alamadıklarını öne sürüp çalıştıkları şantiyede vinçlerin üzerine çıkan 8 inşaat işçisinin eylemi sürüyor. Sabah 09.00 sıralarında başlayan eylemde, vincin tepesinde olan işçiler yaptıkları açıklamada, Büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Arkadaşlarla burada bekliyoruz 3 aydır evimize ekmek alamıyoruz. 1 lira avans dahi almadık. Son çare olarak vince çıktık. Bize herhangi bir ödeme yapılmadığı, gibi yemek bile verilmedi dedi. İşçiler, paralarının ödenmemesi durumunda eylemlerine devam edeceklerini belirti.
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