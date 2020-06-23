İZMİR Park halindeki TIR'a çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

İZMİR Park halindeki TIR'a çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Park halindeki TIR'a çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandıİZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Barış S. ağır yaralandı.
Park halindeki TIR'a çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
İZMİR'in Bornova ilçesinde, emniyet şeridinde park halinde duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Barış S. ağır yaralandı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir- Aydın Otoyolu Çamkule mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Bornova yönünde seyreden Barış S. idaresindeki 35 V 0945 idaresindeki otomobil, emniyet şeridinde park halinde duran Ali B.'ye ait 80 ABK 686 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı TIR'ın dorse kısmının altına girerken, Barış S. de sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracında sıkışan Barış S.'yi itfaiye ekipleri çıkarırken, ağır yaralandığı belirlenen sürücü ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:19 Kaynak: DHA
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