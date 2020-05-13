İZMİR Parklara gitmek yerine hastanelerdeki yakınlarına koştular - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Parklara gitmek yerine hastanelerdeki yakınlarına koştular - Son Dakika

İZMİR Parklara gitmek yerine hastanelerdeki yakınlarına koştular

6 saat önce

Parklara gitmek yerine hastanelerdeki yakınlarına koştular KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasında olan 14 yaş altı çocuklar, bugün 11.00 ve 15.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıktı.

Parklara gitmek yerine hastanelerdeki yakınlarına koştular KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasında olan 14 yaş altı çocuklar, bugün 11.00 ve 15.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uyarak sokağa çıktı. Dışarı çıkan miniklerin çoğunluğu soluğu parklarda alırken, bazıları ise sağlık çalışanı olan anne ve babalarını, tedavisi süren aile büyüklerini ziyaret etti. Uzun sürenin sonunda sevdikleriyle hastane bahçesinde bir araya gelen çocuklar duygu dolu anlar yaşadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, salgının halk sağlığı için oluşturduğu riski yönetebilmek adına 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip kişiler ile 20 yaş altı kişilere geçici olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Bir ayı aşkın süredir sokağa çıkma kısıtlamasında olan 14 yaş altı çocuklara bugün, 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Dışarı çıkan miniklerden bazıları kısıtlama kalkınca soğuğu parklarda aldı. Bazıları ise hastane çalışanı olan ebeveynlerini, bazılarıysa tedavisi süren aile büyüklerini ziyaret etti. Uzun sürenin sonunda hastane bahçesinde bir araya gelen aileler duygu dolu anlar yaşadı.

'İKİZLERİNE KAVUŞTU'

İzmir'de özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak çalışan Doktor Emre Canverenler ve aynı hastanede radyoloji uzmanı olan eşi Doktor Semiha Canverenler'i 4 yaşındaki ikizleri Sanat ve Aren, hastane bahçesinde karşıladı. Bakıcıları tarafından hastaneye getirilen minikler, anne ve babalarıyla bir araya gelince mutluluklarını gizleyemedi. Doktor Emre Canverenler, "Çocuklarımızı gördüğümüze çok sevindik. Birbirimizle kucaklaştık. Yaklaşık iki aydır evdeler ve hiç dışarı çıkmadılar. Bugün ilk defa böylesine güzel bir havada bizleri ziyarete geldiler. Bizler için de güzel bir sürpriz oldu. Biz doktor olduğumuz için hastane ortamına ve ambulanslara meraklılar. Bugün bir araya gelince bize bir an önce yüzmeye gitmek istediklerini söylediler. Birlikte keyifli anlar yaşadık. Salgın döneminde bizler de ailemiz açısından çok tedirgin anlar geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Evde de olabildiğince dikkat ediyoruz. Küçük oldukları için zorlansak da eskisi kadar yakınlaşmamaya çalışıyoruz. Eskisi gibi rahat rahat öpüp koklamak istiyoruz ama onların sağlığı için bu fedakarlığa katlanıyoruz" dedi.

'ONLARI GÖRMEK ÇOK GÜZELDİ'

İkizleriyle bir araya gelen Doktor Semiha Canverenler ise, "Bu süreçte sosyal mesafeyi korumak özellikle anne ve çocuk için çok zor oldu. Bizler en uygun şartlarda bu mesafeyi sağlamaya ve onları da çok yıpratmamaya çalışıyoruz. Eve gittiğimizde tamamen dezenfekte oluyoruz. Artık onlar da yavaş yavaş bu duruma alıştılar. Bugün onları görmek çok güzeldi. Onlar da dışarı çıkmayı çok özlemişlerdi. Temiz hava almak çocukların psikolojisini değiştiriyor evde bu ortamı sağlamak çok mümkün olmuyor. Benim avantajım ikiz olmalarıydı. İkiz oldukları için çok fazla arkadaş aramadılar ancak sosyal gelişimleri adına park ve bahçelerde de vakit geçirmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

'TEDAVİ GÖREN DEDESİNİ HASTANENİN CAMINDAN GÖRDÜ'

Öte yandan bazı çocuklar ise kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte hastanede tedavisi süren uzun süredir görmediği aile büyüklerini ziyaret etti. İzmir'de özel bir hastanede kalp damarları değiştiği için tedavi gören dedesi Halil Kerim Tüfekçi'nin ziyaretine giden 6 yaşındaki Derin Tüfekçi, dedesine hastanenin camından el salladı. Sokağa çıktığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Derin, "Bugün sabah erken kalktım çünkü çocuklar için sokağa çıkma günüydü ve bugün dedeme gittim. Dedeme geçmiş olsun diledim. Biraz daha iyiymiş. Annemler ile hastaneye geldik. Buradan sonra bisiklet sürmeye gideceğim. Bugün hava çok güzel parka gitmek için güzel bir gün" dedi.

3 BUÇUK YAŞINDAKİ ILGIN'DAN ANNESİNE SÜRPRİZ ZİYARET

Annesi yoğun bakım hemşiresi olan 3 buçuk yaşındaki Ilgın Kızılkaya ise, sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı günde babası tarafından annesinin çalıştığı hastaneye götürüldü. Annesini göreceğinden haberi olmayan küçük Ilgın, bir anda annesini karşısında görünce şaşkına döndü. Kızını gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen anne Songül Kızılkaya ise, "Beni göreceğini bilmiyordu babası ona güzel bir sürpriz yaptı. Tam iki aydır evden hiç çıkmadığı için bugün dışarı çıkmak eminim ona çok iyi geldi. Yalnızca beni bir anda karşısında ameliyat kıyafetleriyle görünce korktu çünkü onun korkmaması için genelde renkli, desenli maskeler takıyorum. İlk kez cerrahi maskeyle beni gördüğü için tedirgin oldu" şeklinde konuştu.

İZMİR Parklara gitmek yerine hastanelerdeki yakınlarına koştular

İzmir, Ilgın, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:30 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım         
21:46
Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor Roma, satmayı planladığı Cengiz Ünder için 24 milyon euro istiyor         
21:45
Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün AIDS gibi kalıcı olabileceği uyarısında bulundu         
21:10
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu         
21:08
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak         
20:56
Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı         
20:11
Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı Uşak Belediyesi'nin etkinliğinde sosyal mesafe hiçe sayıldı! Çocuklar balon almak için yarıştı         
19:58
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar geldi         
19:54
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu         
19:52
Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine övgü dolu sözler         
19:46
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü         
19:41
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında         
19:28
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak         
19:24
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! İşte Erdoğan'a en çok yaklaşan lider         
19:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum         
19:05
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi         
19:02
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı         
18:44
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi         
18:38
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor         
18:31
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız         
18:28
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum         
18:21
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı         
18:15
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir         
18:09
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:02
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
17:58
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır         
17:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor         
17:55
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 22:12:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Parklara gitmek yerine hastanelerdeki yakınlarına koştular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]