Son Dakika Haberleri: İzmir Parktaki Oyuncaklar Yandı

İzmir Parktaki Oyuncaklar Yandı

1 saat önce

Parktaki oyuncaklar yandıİzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir oyun parkında bilinmeyen nedenle çıkan yangında, oyun parkındaki oyuncaklar yanarak zarar gördü.

İzmir Parktaki Oyuncaklar Yandı, System.String[]
Parktaki oyuncaklar yandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir oyun parkında bilinmeyen nedenle çıkan yangında, oyun parkındaki oyuncaklar yanarak zarar gördü.

Dün (salı) akşam saatlerinde, Şemikler Mahallesi 6295 sokakta bulunan parktaki oyuncaklarda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Oyun parkındaki oyuncakların alev aldığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri alevleri söndürdü. Oyuncakların yanarak zarar gördüğü yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Olay sırasında parkta oynayan çocuk olmaması olası bir olumsuzluğun yaşanmasını önledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

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