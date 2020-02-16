İzmir pastane çalışanı, kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir pastane çalışanı, kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı - Son Dakika

İzmir pastane çalışanı, kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

7 saat önce

Pastane çalışanı, kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandıİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu S.A.'ya bir süredir cinsel istismarda bulunduğu belirlenen iş yeri çalışanı Mehmet Genç (50), tutuklandı.

Pastane çalışanı, kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, pastaneye ekmek almaya giden 10 yaşındaki kız çocuğu S.A.'ya bir süredir cinsel istismarda bulunduğu belirlenen iş yeri çalışanı Mehmet Genç (50), tutuklandı. Genç'in S.A.ya cinsel istismarı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ödemiş'teki bir pastanede çalışan, emekli Mehmet Genç, iddiaya göre, iş yerine ekmek almaya gelen S.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Aile son zamanlarda kızlarını ekmek almaya göndermekte zorlanınca, durumdan şüphelendi. Ailesinin konuştuğu S.A., pastane çalışanı Genç'in, kendisine istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen Ödemiş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Genç'i gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Mehmet Genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu arada, Mehmet Genç'in, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 14 Şubat günü iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Genç'in S.A.'ya sarılması yer aldı.

İzmir pastane çalışanı, kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
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