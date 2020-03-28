İZMİR PATATESİN FİYATI ARTTI, PAZARCILAR FİYAT KONTROLÜ İSTEDİ - Son Dakika

İZMİR'de kurulan semt pazarlarında, patatesin kilosu bir haftada arttı. Geçen hafta kilosu 3 TL'ye satılan patates, 5 TL'ye kadar çıktı. Pazar esnafı, sebze ve meyve halinde fiyatların yüksek olduğu belirterek, yetkililerden fiyatları kontrol etmesini istedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde üretilen, tadı ve kalitesiyle mutfakların baş tacı olan ince kabuklu sarı patatesin fiyatı, bir haftada 3 TL'den, 5 TL'ye çıktı. Semt pazarlarında etikete yansıyan rakamlar, tüketiciyi şaşkına çevirirken, pazarcı esnafı fiyat artışından halcileri sorumlu tuttu. Hal esnafını fırsatçılık yapmakla suçlayan pazarcı Kenan Atar, "Fırsatçılık virüsten daha kötü. Yerinde 4 TL'ye aldığımız ürünü, pazarda 3 TL'ye satamıyoruz. Müşteriler de alamıyor. Biz gelecek pazar günü pazara çıkmayacağız. Zarar ediyoruz. Müşteri yok. Mallarımız elimizde kalıyor. Satamıyoruz" dedi.

Esnaf İbrahim Sevinç ise geçen hafta 3 TL ile 3,5 TL arasında değişen patates fiyatlarının, şimdi 4 ile 5 TL arasında satıldığını söyleyerek, "Şu anda patatesin halden çıkış fiyatı 4 TL. Halkımız mağdur durumda. Eskiye göre satışlarımız çok düştü. Eskiden bir ton patates satabilirken, şimdi on kasa patates getirdim. Yarısından fazlası duruyor. Satışlarımız çok düştü" diye konuştu.

'SALGINDAN DOLAYI MÜŞTERİ DE YOK'

Pazarcı Osman Yalçın da yüksek fiyattan dolayı halcileri suçlayarak, "Fırsatçılıktan başka bir şey değil. Burada tek kazanan halciler. Halden patatesi 4 lira 50 kuruşa aldık. Burada 5 TL'ye satıyoruz. Bu fiyat insanlara yüksek geliyor ki, fiyatlar yüksek gerçekten. İnsanlar virüsten dolayı çalışmıyor. Herkes evinde. Yazık günah. Yetkililerin fiyatları kontrol etmesi gerekiyor" dedi.

Pazarcı Zafer Ateş ise, "Şu anda koronavirüs salgınından dolayı müşteri de yok. Patates alış ve satış fiyatları yüksek. Hemen hemen hal fiyatlarına satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Yıldız Kamacı, patates fiyatının yüksek olduğunu belirterek, "Patates fiyatları yükseldi. Bu nedenle az miktarda patates alacağım. Şimdi bir kilogram alabildim, ama bir süre sonra yarım kilograma kadar düşebilir. Fiyatı 5 TL, bana yüksek geldi" dedi.

Haydar Bektaş Erilmez isimli vatandaş da, "Bize göre fiyatı normal. Adam tarladan alıyor. Bunun aracısı, hali var. Ben de esnafım. Ürün tezgaha gelene kadar bin tane el değiştiriyor" diye konuştu.