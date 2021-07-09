İzmir pistlerinde Bodrum rüzgarı - Son Dakika

9 yaş altı sporcuların katılımına açık Micro, 7-12 yaş arası Mini, 13-16 yaş arası Formula Junior, 15 yaş üzeri Formula Senior ve 30 yaş üzeri Formula Master olmak üzere 5 ayrı kategoride üçer yarıştan oluşacak organizasyon 2 gün sürecek.

Microda 6, minide 11, juniorda 8, seniorda 16 ve masterda 2 olmak üzere toplam 43 sporcunun mücadele edeceği Çözüm Ortağı Karting Yarışı, 10 Temmuz Cumartesi günü tüm kategorilerde antrenman ve sıralama turlarının ardından ilk yarışlar ile başlayacak. 11 Temmuz Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından, organizasyon ödül töreni ile son bulacak.

2019 yılında Bodrum'da kurulan KAROSK'un bu organizasyonunda, Bodrum'da yaşayan 11 yaşındaki Teoman Hoskin de mini kategoride mücadele edecek.