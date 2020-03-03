Son Dakika › Güncel › İzmir piyade uzman çavuş mustafa muhammed ak son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika
İzmir piyade uzman çavuş mustafa muhammed ak son yolculuğuna uğurlandı-1
6 saat önce
İZMİR Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı-1.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:41 Kaynak: DHA
İZMİR Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı-1
Son Dakika İzmir'e şehit ateşi düştü İdlib şehidinin tabutuna bırakılan Bozkurt isimli oyuncak köpek duygulandırdı Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı