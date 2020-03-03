İzmir piyade uzman çavuş mustafa muhammed ak son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir piyade uzman çavuş mustafa muhammed ak son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika

İzmir piyade uzman çavuş mustafa muhammed ak son yolculuğuna uğurlandı-1

6 saat önce

İZMİR Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı-1.

İZMİR Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı-1

İzmir piyade uzman çavuş mustafa muhammed ak son yolculuğuna uğurlandı-1

Yaşar Ali Muhammed Ak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:41 Kaynak: DHA
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