İzmir piyade uzman çavuş mustafa muhammed ak son yolculuğuna uğurlandı-2 - Son Dakika

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İzmir piyade uzman çavuş mustafa muhammed ak son yolculuğuna uğurlandı-2
7 saat önce
İZMİR Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:31 Kaynak: DHA
İZMİR Piyade Uzman Çavuş Mustafa Muhammed Ak son yolculuğuna uğurlandı-2
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