İzmir Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybettiİZMİR'in Bornova ilçesinde, otomobili ile seyir halinde olan Cem Coşkun(48), virajı alamayınca beton bariyerlere çarptı.

Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otomobili ile seyir halinde olan Cem Coşkun(48), virajı alamayınca beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada otomobil yan devrilirken, polis memuru olduğu öğrenilen Coşkun olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 04.30 sıralarında Işıkkent Mahallesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 35 AAU 594 plakalı otomobil ile seyir halinde olan polis memuru Cem Coşkun, virajı alamayınca beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobil, daha sonra yan devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Coşkun'un cenazesi, 110 AKS ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak cenaze aracına taşındı. Cem Coşkun'un kazayı izinli gününde yaptığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 08:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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