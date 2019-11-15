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İzmir polisi 400 metre kaputa asılı halde sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı
6 saat önce
İZMİR Polisi 400 metre kaputa asılı halde sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:18 Kaynak: DHA
İZMİR Polisi 400 metre kaputa asılı halde sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı
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