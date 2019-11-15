Son Dakika Haberleri: İzmir polisi 400 metre kaputa asılı halde sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı
Son Dakika Güncel İzmir polisi 400 metre kaputa asılı halde sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı - Son Dakika

İzmir polisi 400 metre kaputa asılı halde sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı

6 saat önce

İZMİR Polisi 400 metre kaputa asılı halde sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı.

İZMİR Polisi 400 metre kaputa asılı halde sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı

İzmir polisi 400 metre kaputa asılı halde sürükleyen alkollü sürücü tutuklandı

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:18 Kaynak: DHA
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