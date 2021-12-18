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Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi - Son Dakika

Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi

18.12.2021 12:29

Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi İzmir polisi, 45 kişinin ölümüne sebep olan sahte etil alkolleri yakaladı Ülke genelinde 45 kişinin ölümüne sebep olan taklit etiketli sahte etil alkoller, İzmir polisinin çalışmaları sayesinde ele geçirildi.

Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi

İzmir polisi, 45 kişinin ölümüne sebep olan sahte etil alkolleri yakaladı

İZMİR - Ülke genelinde 45 kişinin ölümüne sebep olan taklit etiketli sahte etil alkoller, İzmir polisinin çalışmaları sayesinde ele geçirildi. Çok sayıda ikamet, depo, iş yeri ve imalathaneye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde 45 vatandaşın ölümüne sebep olan alkol zehirlenmeleri ile ilgili il genelinde hassas çalışma yürüttü. Alkol zehirlenmelerine neden olan taklit etiketli sahte etil alkolleri, paravan şirket üzerinden internet ve telefon sipariş hattı oluşturarak kargo yoluyla satışını yaptığı tespit edilen adresler belirlendi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde çok sayıda ikamet, depo, iş yeri ve imalathaneye operasyon düzenlendi.

6 ton sahte etil alkol ele geçirildi

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda, 6 ton taklit etiketli sahte etil alkol, 5 bin adet taklit etil alkol etiketi, 4 bin 650 adet içki yapımında kullanılan aroma ve bin adet etil alkol bidon kapağı ele geçirildi.

2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Operasyon kapsamında olayla ilgili L.T. ve F.A. isimli şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları ve işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bütün kargolar incelenecek; mücadele sürecek

Öte yandan İzmir polisinin, il genelinde insan sağlığına ciddi zararları olan izinsiz ve uygunsuz koşullarda etil alkol imalat üretimi, ticareti ve satışını engellemeye yönelik bütün kargoların tek tek inceleneceği, mücadelenin vatandaşların da desteğiyle son sürat süreceği bildirildi.

Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi
Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Togo Cumhuriyeti, Alkol, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülke genelinde 45 can alan sahte alkoller İzmir'de de ele geçirildi - Son Dakika
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