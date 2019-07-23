Son Dakika Haberleri: İzmir polisi aranan 236 kişiyi yakaladı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir polisi aranan 236 kişiyi yakaladı

1 saat önce

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 236 kişi gözaltına alındı.

İzmir polisi aranan 236 kişiyi yakaladı, System.String[]
İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 236 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında 15-21 Temmuz'da belirlenen noktalarda uygulamalar yaptı.
Polis ekipleri 496 araç ile 224 motosiklet kontrol edildi, 15 bin 9 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 236 kişinin yakalandığı kontrollerde, 9 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 6 mermi, 16 fişek, 416 gram esrar, 39 gram kokain ve 61 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü, Polis, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kalbi durunca panikleyen annenin aradığı polis, bebeğin hayatını kurtardı Binali Yıldırım "Erdoğan kabinede revizyon yapacak mı?" sorusunu yanıtladı Yıldırım'dan "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" sorusuna kahkahalı yanıt Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! İzdiham yaşandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 20:15:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir polisi aranan 236 kişiyi yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]