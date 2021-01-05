İzmir polisi dolandırıcıyı yemek yerken yakaladı - Son Dakika

İzmir polisi dolandırıcıyı yemek yerken yakaladı

05.01.2021 09:13

(İZMİR İzmir polisi dolandırıcıyı yemek yerken yakaladı İsviçre Frank'ı diye Danimarka Kron'u ile esnafı dolandıran şüpheli yakalandı İzmir'in Bayraklı ilçesinde girdiği bir telefoncu dükkanından yaptığı alışverişi İsviçre Frank'ı diye Danimarka Kron'u ile ödeyerek esnafı dolandıran şüpheli,...

(İZMİR İzmir polisi dolandırıcıyı yemek yerken yakaladı

İsviçre Frank'ı diye Danimarka Kron'u ile esnafı dolandıran şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde girdiği bir telefoncu dükkanından yaptığı alışverişi İsviçre Frank'ı diye Danimarka Kron'u ile ödeyerek esnafı dolandıran şüpheli, polis ekipleri tarafından yemek yerken yakalandı. Şüpheli şahsın dolandırıcılıktan çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir telefoncu dükkanında döviz dolandırıcılığı ile ilgili aldığı ihbar üzerine harekete geçti. İhbar ile ilgili araştırma başlatan ekipler, güvenlik kameralarını incelediğinde iş yerine bir şüphelinin telefon satın aldığını, ödemeyi ise İsviçre Frank'ı yerine piyasa değeri daha düşük olan Danimarka Kron'u ile yaptığını tespit etti. Yapılan kamera incelemelerinde dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahsın aynı suçtan çok sayıda suç kaydı olan R.E.A. olduğu saptandı.

Yemek yerken enselendi

Başta İstanbul olmak üzere bir çok şehirde dolandırıcılık olayına karıştığı belirlenen R.E.A., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Konak ilçesinde bir restoranda yemek yediği esnada kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. R.E.A. isimli şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Öte yandan R.E.A.'nın iş yerinde gerçekleştirdiği dolandırıcılık olayı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde R.E.A.'nın iş yerine gelip, çalışanlarla bir şeyler konuştuğu, daha sonra dükkandan alışveriş yapıp döviz ile ödeme yaptığı görüldü.

İzmir polisi dolandırıcıyı yemek yerken yakaladı
İzmir polisi dolandırıcıyı yemek yerken yakaladı
İzmir polisi dolandırıcıyı yemek yerken yakaladı
İzmir polisi dolandırıcıyı yemek yerken yakaladı

Bayraklı, Hisarcık, İsviçre, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir polisi dolandırıcıyı yemek yerken yakaladı - Son Dakika


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