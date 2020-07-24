İzmir polisi özel ekip kurdu, o sapığı yakaladı - Son Dakika

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir kadına cinsel saldırı teşebbüsünde bulunan zanlı polisin adım adım takibiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Karşıyaka ilçesinde yaşanan olayda, bir kadına yönelik cinsel saldırı girişiminde bulunulmuş, kadının çığlıkları sonrası güvenli görevlisinin koştuğunu gören zanlı kaçmıştı. Olay sonrası harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce Asayiş Şube Müdürlüğü, Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Özel ekip zanlının her hareketini 20 kilometre boyunca inceledi

Kurulan özel ekip, bölgeyi geniş bir şekilde tarayarak zanlının olay öncesi ve sonrası her hareketini 20 kilometre boyunca adım adım inceledi. F.K., daha sonra polisin takibi sonucu Karabağlar ilçesinde operasyonla yakalandı. Şahsın ikametinde yapılan arama sonucu, şüphelinin olay günü giydiği kıyafet ve ayakkabı da bulunarak muhafaza altına alındı. F.K.'nın, cinsel saldırı suçundan cezaevinde bulunduğu ve izinli olarak dışarıda olduğu öğrenildi. - İZMİR