İzmir polisi salgınla mücadelede denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika
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İzmir polisi salgınla mücadelede denetimlerini sürdürüyor

6 saat önce

İzmir Emniyet Müdürlüğü, korona virüs salgını ile mücadelede denetimlerini sıklaştırırken, kurallara uymayan şahıs ve işletmelere cezaları kesti.

İzmir polisi salgınla mücadelede denetimlerini sürdürüyor, System.String[]

İzmir Emniyet Müdürlüğü, korona virüs salgını ile mücadelede denetimlerini sıklaştırırken, kurallara uymayan şahıs ve işletmelere cezaları kesti.


Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye'yi de etkisi altına alan korona virüsü salgını ile mücadelede tedbir ve önlemler alınmaya devam ediyor. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü de, Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında il genelinde salgının yayılmasına karşı denetimlerini artırdı. Sokağa çıkma yasağının başladığı saate kadar sürdürülen uygulamalar, il genelinde 299 ekip, 2 deniz aracı ve yaklaşık bin personelin katılımıyla gerçekleşti.


Kurallara uymayan iş yerlerine cezalar kesildi


İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle salgın ile mücadele kapsamında bazı iş yerlerine kısıtlamalar ve geçici süreyle kapatılmaları yönünde kurallar getirildi. İzmir'de de bu kısıtlama ve yasaklara uymayan bazı iş yerlerine polis ekipleri denetimler yaptı, cezalar kesti. Polis ekipleri tarafından 2 bin 287 iş yeri denetlenirken, 1 iş yerine adli, 33 iş yerine de idari işlem olmak üzere toplamda 34 iş yerine 72 bin lira para cezası uygulandığı öğrenildi.


Sosyal mesafe kuralına uymayanlara ceza


İzmir polisi, sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra sosyal mesafe kuralına uymamakta ısrar eden vatandaşlara da cezalar kesti. Kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 20 yaş altı 55 şahıs, 65 yaş üstü 5 şahıs ve sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 43 şahıs, toplam 76 bin 300 lira idari para cezası ile cezalandırıldı.


Araçlar kontrol edildi, park ve mesire alanları denetlendi


Öte yandan ekipler, uygulamalar kapsamında il genelinde 7 bin 586 aracı kontrol etti. Kurallara uymayan 26 toplu taşıma, 6 ticari, 441 diğer araçlar olmak üzere 473 araca toplamda 99 bin 500 lira para cezası uygulandı. Park, mesire ve yürüyüş alanlarını da denetlendiğini belirten İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağı boyunca denetimlerin kesintisiz olarak süreceğini açıkladı. - İZMİR

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:50 Kaynak: İHA

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