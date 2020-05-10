İzmir polisi, sokağa çıkanlara maske dağıttı - Son Dakika

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişilere, maske dağıttı.

Kısıtlamaya verilen arada sokağa çıkanlar, caddelerde yürüyüş yaptı, parklarda oturdu ve güneşli havanın tadını çıkardı.

Cadde ve sokaklarda kontrol amaçlı çalışmalarını sürdüren polis ekipleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

Ekipler, izinin bitmesinin ardından evlerine dönmeleri konusunda uyarıda bulundukları vatandaşlara, her türlü yardıma hazır olduklarını da bildirdi.