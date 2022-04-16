Son dakika 3. sayfa: İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

16.04.2022 22:37

Son dakika haberler: İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince bir ev de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince bir ev de gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilçeye bağlı Kasımpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ev de uyuşturucu madde bulundurulduğunu tespit etti. Ekiplerce tespit edilen eve yapılan operasyonda, evin içinde farklı yerlere gizlenmiş 200 gram esrar maddesi ve çok sayıda uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i kadın 2 şüpheli, N.F. ve İ.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Son dakika 3. sayfa: İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: İzmir polisi torbacılara göz açtırmıyor: 2 gözaltı - Son Dakika
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