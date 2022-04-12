İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı

12.04.2022 14:28

İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltıİZMİR İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şebekeye yönelik, polis ekipleri tarafından 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı

İZMİR İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şebekeye yönelik, polis ekipleri tarafından 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 19 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şebekeyi belirleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sabahın ilk ışıklarında harekete geçen polis ekipleri, önceden belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş yüklü miktarda esrar-skunk maddesi, metamfetamin maddesi, kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkileri ile 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, çok sayıda tabanca mermisi, 2 adet şarjör ele geçirildi.

19 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Öte yandan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 19 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı
İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı
İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı
İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı
İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı
İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı
İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı
İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı

YORUMLAR
500
Son Dakika | İzmir'de uyuşturucu ticaretine 19 gözaltı Son Dakika | İzmir'de uyuşturucu ticaretine 19 gözaltı İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Turkey yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:32 Üç kız kardeş dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak! Mine'nin bebeğinin babası kim çıkacak?
15:27 Erzin sahilinde dehşet uyandıran görüntü: Başsız ceset çürümüş halde kıyıya vurdu
15:27 Asal Araştırma'nın anketi ortaya koydu: HDP'nin tavrı seçimin kaderini değiştirebilir
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
14:58 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:57 Edis'ten Brooklyn Peltz Beckham'a destek: Kutluyorum, şahane bir hareket olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 15:55:24. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir polisinden torbacılara şafak operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement