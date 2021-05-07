İZMİR'de, polis ekiplerinin dron destekli uyuşturucu operasyonunda, 154 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Torbalı ilçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese dron destekli operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda 154 kök Hint keneviri ile 1 ruhsatsız tüfek ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.