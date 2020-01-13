İzmir polisinden kaçak akaryakıt baskını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir polisinden kaçak akaryakıt baskını - Son Dakika

İzmir polisinden kaçak akaryakıt baskını

7 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İzmir polisinden kaçak akaryakıt baskını, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, akaryakıt kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Bornova ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, alınan mahkeme kararına istinaden iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda, toplamda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli N.Ü isimli şahıs, hakkında işlem yapılacağı belirtildi. - İZMİR

Bornova, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Estetik operasyonların püf noktaları neler? İşte uzmanından tüyolar
Sokakta yaşayan Hasan isimli gencin kanaatkar tutumu büyük takdir topladı Damadı hastanelik eden kurşun, kardeşinin silahından çıkmış Köpeği öldürüp, yazlık evlerden vurgun yaptılar

Son Dakika Haberleri
19:03 Yalova'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika Haber
19:01 2008'de ortadan kaybolan AK Partili Belediye Meclis üyesinin dosyası yeniden açıldı - Son Dakika Haber
18:55 CHP'li eski belediye başkanı Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak - Son Dakika Haber
18:52 Aslantaş Barajı ve HES'te patlama - Son Dakika Haber
18:52 Gürpınar'da tipide mahsur kalan 2 çoban ve koyun sürüsü belediye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika Haber
18:51 Son Dakika: Moskova'daki Libya görüşmesinde ön koşulsuz ve süresiz ateşkes kararı çıktı - Son Dakika Haber
18:31 UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:13:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir polisinden kaçak akaryakıt baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]