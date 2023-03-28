İzmir polisinden suç örgütüne 'Akbaba Operasyonu' - Son Dakika
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İzmir polisinden suç örgütüne 'Akbaba Operasyonu'

28.03.2023 12:44

İzmir polisinden suç örgütüne 'Akbaba Operasyonu' Aralarında İcra Satış Müdürü ve Zabıt Katibinin de bulunduğu suç örgütüne operasyon İzmir'de mafya yapılanması eş zamanlı operasyonla çökertildi İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla yasalara...

İzmir polisinden suç örgütüne 'Akbaba Operasyonu'

Aralarında İcra Satış Müdürü ve Zabıt Katibinin de bulunduğu suç örgütüne operasyon

İzmir'de mafya yapılanması eş zamanlı operasyonla çökertildi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçelerinde haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla yasalara aykırı biçimde oluşan, liderliğini K.A.'nın yaptığı mafya tipi yapılanması, İzmir polisi tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla çökertildi. 'Akbaba Operasyonu' adı verilen operasyonda aralarında suç örgütü lideri, adliyede görevli İcra Satış Müdürü ve Zabıt Katibinin de bulunduğu 18 hedef şahıs gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle ihaleye fesat karıştırma suçu başta olmak üzere, mağdur edilen şahıslara yönelik silahlı tehdit ve şiddet uygulayan, nitelikli yağma ve şantaj yapan, kasten yaralama suçu işleyen, örgüt bünyesinde açık veya gizli işbölümü bulunan, hiyerarşik yapıya sahip, aile tipi mafya yapılanmasını tespit etti. Liderliğini K.A.'nın yaptığı suç örgütünü çökertmeye yönelik harekete geçen polis, sabah saat 07.00 sıralarında İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa ilinde bulunan 24 ikamet, 5 iş yeri ve 16 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aralarında İcra Satış Müdürü ve Zabıt Katibi de var

Polis Özel Harekat Timleri tarafından da destek verilen, 54 ekip ve 135 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Ödemiş Adliyesinde görevli İcra Satış Müdürü ve Zabıt Katibinin de bulunduğu 18 hedef şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda tabanca fişeği ve tüfek kartuşu, bir miktar kokain ve esrar maddesi ile çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve doküman ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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İzmir polisinden suç örgütüne 'Akbaba Operasyonu' İzmir polisinden suç örgütüne 'Akbaba Operasyonu' İZMİR VE MANİSA'DA AKBABA OPERASYONU; 18 GÖZALTI İZMİR VE MANİSA'DA AKBABA OPERASYONU; 18 GÖZALTI

Operasyon, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir polisinden suç örgütüne 'Akbaba Operasyonu' - Son Dakika


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