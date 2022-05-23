İzmir polisinden tarihi eser kaçakçılarına darbe

Toprağın altına gizlemişler: 10 bini aşkın tarihi eser ele geçirildi

Tarihi eser kaçakçılarının adreslerinde 10 bini aşkın tarihi eser ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde, polis ekipleri tarafından 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, tarihi eser olduğu belirlenen 10 bini aşkın parça ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Tarihi eserleri toprak altına gömerek gizledikleri tespit edilen kaçakçılardan 1'i tutuklanırken 1'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ilçesi ve Manisa Turgutlu ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.Y. ve İ.G. adlı 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresleri belirlenen şüpheliler, operasyon sonucu gözaltına alındı.

Toprağın altına gizlemişler

Toplam 3 adreste yapılan aramalarda, Arkaik, Helenistik, İslami, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 adet sikke, 1 adet altın sikke, 1 altın küpe, bin 583 adet obje ve obje parçası, 7 adet fibula, 2 adet bronz ayna, 1 adet bronz parça, 22 adet mühür, 259 adet yüzük ve yüzük parçası, 109 adet ağırlık, 22 kolye ucu, 63 adet eski para, 32 adet düğme, 37 adet küpe, 47 adet ok ucu, 5 adet küçük kılıç, 1 adet dedektör ile 242 bin Türk Lirası, 6 bin Euro ve 7 bin 200 dolar olmak üzere Toplam 10.385 adet tarihi eser ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Öte yandan, kaçakçıların toprak altından çıkardıkları tarihi eserlerin satış ve ticaretini yaparken yakalanmamak için bu eserleri toprak altına gömerek sakladıkları tespit edildi.

Lidyalılar dönemine ait ilk paralardan

Öte yandan gerçekleştirilen operasyonda, Lidyalılar dönemine ait olduğu ve tarihin ilk paralarından olduğu düşünülen bir adet sikkenin de ele geçirildiği öğrenildi.

1 tutuklama, 1 adli kontrol

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.