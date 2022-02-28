İzmir polisinden yürek ısıtan hareket - Son Dakika
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İzmir polisinden yürek ısıtan hareket

28.02.2022 12:16
İzmir polisinden yürek ısıtan hareket

İzmir'in Bornova ilçesinde bir aracın çarpıp kaçtığı kamyonda yüklü malzemeler yola savruldu.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir aracın çarpıp kaçtığı kamyonda yüklü malzemeler yola savruldu. Malzemeleri yola savrulan araç sürücüsüne motorize polis ekipleri yardım etti.

Kaza bugün sabah saatlerinde İzmir - İstanbul otoyolu, Manisa sapağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre İzmir'den Manisa istikametine seyir halinde olan gübre yüklü kamyon, başka bir aracın çarpması sonucu dengesini yitirdi. Kasadaki malzemeleri yola savrulan kamyon şoförünün kazayı bildirmesi üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen İzmir Güryay Çelik Otoyol Büro Amirliğine bağlı motorize ekipler, kasasında yüklü gübre paketleri yola savrulan kamyon sürücüsüne yardım etti. Gübre paketlerini yoldan temizleyen polis ekiplerine, kamyon sürücüsü de teşekkür etti.

Polis ekipleri, kamyona çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, polis ekiplerinin kamyonun yanı sıra kaza için yola gelen çekiciye de yardım etme anları fotoğraf karelerine yansıdı. - İZMİR

İzmir polisinden yürek ısıtan hareket

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TEM Otoyolu, Polis, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir polisinden yürek ısıtan hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir polisinden yürek ısıtan hareket - Son Dakika
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