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İzmir polisinin dev uyuşturucu operasyonunda 116 tutuklama - Son Dakika

İzmir polisinin dev uyuşturucu operasyonunda 116 tutuklama

25.12.2021 12:45
İzmir polisinin dev uyuşturucu operasyonunda 116 tutuklama

İzmir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ve Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği operasyonda, adliyeye sevk edilen 163 şüpheliden 116'sı tutuklandı.

İzmir'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen ve Şehit Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün isminin verildiği operasyonda, adliyeye sevk edilen 163 şüpheliden 116'sı tutuklandı.

21 Aralık tarihinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şafak baskınıyla operasyon düzenledi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda 2 polis helikopteri, 3 drone, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisleri, 8 narkotik dedektör köpek ve yaklaşık 2 bin personel görev aldı. İzmir geneli, Aydın ve Balıkesir illerinde 160 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen operasyona, 10 Kasım 2021 günü Balıkesir Edremit Narkotik Grup Amirliğinde görevli iken uyuşturucu satıcıları ile çıkan çatışma esnasında şehit düşen Polis Memuru Abdülkadir Güngör'ün ismi verildi. Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltı sayısı ise 163'e yükseldi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

116 torbacı tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 163 şüpheliden 116'sı tutuklanırken, 37 şüpheli adli kontrol şartıyla, 8 şüpheli de savcılıktan serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ev hapsi ile cezalandırıldı. - İZMİR

İzmir polisinin dev uyuşturucu operasyonunda 116 tutuklama
İzmir polisinin dev uyuşturucu operasyonunda 116 tutuklama
İzmir polisinin dev uyuşturucu operasyonunda 116 tutuklama
İzmir polisinin dev uyuşturucu operasyonunda 116 tutuklama

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Uyuşturucu, Şehit, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir polisinin dev uyuşturucu operasyonunda 116 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir polisinin dev uyuşturucu operasyonunda 116 tutuklama - Son Dakika
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