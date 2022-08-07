Tarihi eser kaçakçılarının aracında nadide eserler ele geçirildi - Son Dakika
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Tarihi eser kaçakçılarının aracında nadide eserler ele geçirildi

07.08.2022 10:08
Tarihi eser kaçakçılarının aracında nadide eserler ele geçirildi

İzmir polisinin düzenlediği operasyonda, döneminin nadide eserlerinden olan Lidya sikkeleri ve altın yüzüğün de aralarında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İzmir polisinin düzenlediği operasyonda, döneminin nadide eserlerinden olan Lidya sikkeleri ve altın yüzüğün de aralarında bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının satışa hazırlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Buca ilçesinde durdurulan iki araçta Lidya, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 177 adet sikke, 1 adet altın yüzük, 12 adet pişmiş toprak kap, 1 adet metal obje yer aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi eser kaçakçılarının aracında nadide eserler ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarihi eser kaçakçılarının aracında nadide eserler ele geçirildi - Son Dakika
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