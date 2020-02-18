İzmir polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi - Son Dakika
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İzmir polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi

6 saat önce

Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemiİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan husumetli iki aile arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından mahallede güvenlik önlemi alan polisin bekleyişi devam ediyor.

Polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan husumetli iki aile arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından mahallede güvenlik önlemi alan polisin bekleyişi devam ediyor.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki 6316/5 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan husumetli iki ailenin bireyleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen, iki aileden 5 kişiyi gözaltına aldı.

Silahlı kavganın ardından polis ekipleri, yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede güvenlik önlemi aldı. Gece boyu görev yapan polis memurlarına, bekçiler de eşlik etti. Polisin 1'i sivil, 4 ekiple mahallede bekleyişi sürüyor.

İzmir polisten iki ailenin çatıştığı mahallede güvenlik önlemi

Karşıyaka, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:19 Kaynak: DHA
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